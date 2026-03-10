Porto gennaio più che positivo Crescita del 12,5% rispetto al 2025

A gennaio, il porto ha registrato una movimentazione complessiva di 2,1 milioni di tonnellate, con un incremento del 12,5% rispetto allo stesso mese del 2025. I dati indicano un avvio positivo per il primo mese dell’anno, evidenziando una crescita rispetto all’anno precedente. Nessuna altra informazione sui motivi di questo aumento viene fornita in questa fase.

Il 2026 è partito bene per il porto. Gennaio registra una movimentazione complessiva di 2,1 milioni di tonnellate, in aumento del 12,5%. Con gli sbarchi su del 16,6% e gli imbarchi giù del 16,9%. Mentre le toccate delle navi sono 201, due in meno. Più nel dettaglio delle merci, quelle secche crescono dell’8,3% e sfiorano 1,7 milioni di tonnellate: le merci unitizzate aumentano del 12,5%, quelle su rotabili calano del 9,4%. Per i prodotti liquidi 466.000 tonnellate e crescita del 30,9%, per il comparto agroalimentare 579.000 tonnellate in aumento del 53,6%, con i cereali sugli scudi e bene i semi oleosi, ma le farine in calo. Sono positivi i materiali da costruzione, quasi 355. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

