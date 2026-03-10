Portacomaro | Sì e No si scontrano sulla riforma

A Portacomaro, la comunità si prepara a un confronto pubblico tra i sostenitori del sì e del no sulla riforma costituzionale alla magistratura. L'incontro è programmato per domenica 15 marzo alle 17, e vedrà partecipare rappresentanti delle due fazioni che espliciteranno le loro posizioni davanti ai presenti. La discussione si svolgerà nel rispetto delle modalità stabilite e senza interventi esterni.

La comunità di Portacomaro si prepara a un confronto diretto sulle modifiche costituzionali alla magistratura, fissato per domenica 15 marzo alle ore 17. L'incontro, ospitato presso la Casa dell'Artista, vedrà l'avvocato Davide Gatti sostenere le ragioni del Sì e il sostituto procuratore Stefano Cotti difendere quelle del No. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Carlo Cerrato, presidente della Fondazione Gente&Paesi ETS. Mentre si svolge la mostra delle opere di Maria Giulia Alemanno, i cittadini sono chiamati a riflettere sul quesito che porterà al voto il 22 e 23 marzo successivo. La discussione mira a chiarire le implicazioni della modifica di sette articoli della Costituzione riguardanti la Magistratura.