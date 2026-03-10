Porrettana | il blocco totale che blocca i pendolari

La ferrovia Porrettana è attualmente in fase di blocco totale, causando disagi ai pendolari che devono raggiungere Bologna. La situazione si traduce in un’interruzione completa del servizio, impedendo il normale passaggio dei treni e costringendo molte persone a cercare alternative per i loro spostamenti quotidiani. La sospensione delle corse ha effetti immediati sulla mobilità di chi utilizza questa linea ogni giorno.

La ferrovia Porrettana vive un'impasse operativa che sta trasformando gli spostamenti quotidiani in una vera prova di resistenza deve raggiungere Bologna. I disagi, descritti come senza fine dai pendolari, continuano a impattare pesantemente sulla mobilità regionale nel 2026. Il Comitato per la ferrovia Porrettana ha già sollecitato un incontro con la Regione per richiedere trasparenza sui guasti e sulle frequenze reali del servizio. Il presidente Valerio Giusti ha ribadito l'intollerabilità della situazione attuale durante il vertice dello scorso 23 febbraio. L'obiettivo è ottenere dati precisi sulle interruzioni e sulle cause dei blocchi, inclusi i casi di passeggeri senza titolo di viaggio che causano fermate impreviste.