Pordenone | 8 colpi di spranga arrestato il tecnico

A Pordenone, la polizia ha arrestato un uomo, un tecnico, dopo aver provocato gravi ferite a un imprenditore con otto colpi di spranga alla testa. L'aggressione si è verificata nel centro della città e ha portato all'intervento immediato delle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato e portato in questura per gli accertamenti del caso.

La violenza ha colpito con crudezza il cuore del Pordenonese, dove l’imprenditore Mario Ruoso è stato assassinato con otto colpi di spranga alla testa. L’autopsia ha confermato la causa della morte dell’uomo di 87 anni, fondatore di TelePordenone, mentre usciva dal proprio attico a Porcia. Le indagini hanno portato all’arresto immediato di Loriano Bedin, collaboratore tecnico che ha ammesso le proprie responsabilità dopo essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre trasportava l’arma del crimine. Il Tribunale di Pordenone ha già convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per l’accusato, un uomo di 67 anni coinvolto da anni nella gestione amministrativa dell’emittente televisiva fondata dalla vittima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

