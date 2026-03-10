Pontinia così il Comune vuole facilitare le procedure per i commercianti

Il Comune di Pontinia ha approvato una delibera di giunta il 26 febbraio, che proroga fino al 31 dicembre 2026 il regolamento comunale relativo all’occupazione di suolo pubblico. L’obiettivo è semplificare le procedure per i commercianti locali, consentendo loro di ampliare le aree destinati alle attività commerciali. La decisione riguarda direttamente gli operatori economici che operano nel territorio comunale.

Snellire le procedure per gli operatori economici di Pontinia. È l'intento dell'amministrazione comunale che con una deliberazione di giunta del 26 febbraio scorso, ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2026, del regolamento comunale, per maggiore occupazione di suolo pubblico da parte delle attività commerciali. Di questa novità si è parlato in una riunione che si è svolta la mattina scorsa in Comune, convocata in risposta a interrogazioni contenenti richieste di informazioni da parte di alcuni operatori. Nella riunione, a cui hanno partecipato dei rappresentanti della P.cap, l'associazione dei commercianti, l'assessore...

