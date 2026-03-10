Pontecorvo Rissa in Via S Giovanni Battista Se le danno a cinghiate e sassate I Carabinieri denunciano tre persone Uno di loro è minore…

A Pontecorvo, in via S. Giovanni Battista, si è verificata una rissa tra diverse persone che si sono affrontate con cinghiate e sassate. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno identificato e denunciato tre individui, tra cui un minore. L'episodio ha attirato l’attenzione nel quartiere e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.