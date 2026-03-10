Pontecorvo Rissa in Via S Giovanni Battista Se le danno a cinghiate e sassate I Carabinieri denunciano tre persone Uno di loro è minore…

A Pontecorvo, in Via S. Giovanni Battista, si è verificata una rissa tra più persone che si sono colpite con cinghiate e sassate. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno individuato e denunciato tre individui, tra cui un minore. L'episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per mettere fine alla lite e identificare i responsabili.

Si tratta di un uomo di 69 anni, un uomo di 30 anni e un minorenne di 16 anni. L’attività trae origine da un intervento effettuato dai militari operanti, unitamente al personale dell’aliquota Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo, alle ore 17 circa del 18 Febbraio 2026, in Via San Giovanni Battista a Pontecorvo, a seguito di richiesta pervenuta al 112 per una lite in corso. Uno degli adulti riportava lesioni al volto, giudicate guaribili in 7 giorni. L’attività dei Carabinieri ha consentito di intervenire prontamente e garantire la sicurezza dei cittadini coinvolti. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Pontecorvo. Rissa in Via S. Giovanni Battista. Se le danno a cinghiate e sassate. I Carabinieri denunciano tre persone. Uno di loro è minore… Articoli correlati Pontecorvo. Rissa in Via S. Giovanni Battista. Se le danno a cinghiate e sassate. I Carabinieri denunciano tre persone per rissa. Uno di loro è minore…Cronache Cittadine PONTECORVO – Recentemente, al termine di un’attività d’indagine, i militari della Stazione Carabinieri di Ausonia hanno deferito... Tutti gli aggiornamenti su Giovanni Battista Discussioni sull' argomento Pontecorvo. Rissa in Via S. Giovanni Battista. Se le danno a cinghiate e sassate. I Carabinieri denunciano tre persone. Uno di loro è minore...; Lite in strada con pietre e cinture a Pontecorvo: tre persone denunciate per rissa; Calci, cinta e una pietra: rissa in strada, denunciati in tre; Rissa a Pontecorvo: tre deferiti dai Carabinieri tra cui un minorenne. Leonardo Da Vinci Giovanni Battista Pinterest - facebook.com facebook