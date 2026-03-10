Ponte sullo Stretto Mario Tozzi | I nuovi dati sulle faglie dicono che i nostri modelli non sono definitivi

Mario Tozzi, geologo e primo ricercatore del CNR, ha commentato i nuovi dati sulle faglie sismiche relativi allo Stretto di Messina. In un’intervista a Fanpage.it, ha sottolineato come gli studi recenti mettano in discussione l’affidabilità dei modelli attuali, richiedendo quindi un approfondimento maggiore. La Società Stretto di Messina è incaricata della costruzione del ponte, mentre l’esperto evidenzia la necessità di raccogliere più dati prima di procedere.

