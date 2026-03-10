Ponte di Genova | la stretta della Ragioneria blocca i lavori

Il progetto per sbloccare i lavori sul Ponte di Genova ritorna oggi al tavolo del Consiglio dei ministri. Dopo più di un mese dalla prima approvazione, il provvedimento viene riesaminato per decidere i passi successivi. La decisione coinvolge le autorità e le aziende incaricate dei lavori, che attendono un'ulteriore conferma ufficiale per riprendere le operazioni.

Il provvedimento che dovrebbe sbloccare i lavori sul Ponte di Genova torna oggi al tavolo del Consiglio dei ministri, a oltre un mese dalla sua prima approvazione. La Ragioneria ha stretto la morsa sulle spese, bloccando l’iter per garantire che il costo ricada interamente sul Ministero delle Infrastrutture senza nuovi oneri per lo Stato. Matteo Salvini dovrà gestire questa situazione complessa, dove gli extra costi emergono come un ostacolo da superare per far ripartire l’opera. L’obiettivo rimane chiaro: riattivare il cantiere senza che questo generi una spesa aggiuntiva per le casse pubbliche. Il Mose, inteso come opera di protezione della laguna, è invece già a carico dello Stato, creando un contrasto interessante tra le due grandi opere infrastrutturali italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

