Poluzzi sempre molto attento Okaka spuntato ma troppo solo

Durante la partita, il portiere ha dimostrato grande attenzione, intervenendo con prontezza su diverse occasioni, tra cui un salvataggio difficile su Pagliai. È stato graziato dalla traversa durante un tiro di Gori, ma ha comunque subito due gol, uno di Galuppini su rigore e l’altro di un attaccante ascolano. L’attaccante, invece, si è mostrato troppo isolato, con poca presenza in avanti.

Poluzzi 6,5. Sempre molto attento: graziato dalla traversa in occasione del tiro di Gori, ma era stata una deviazione della difesa a metterlo fuori causa, poi deve arrendersi alla conclusione dell'attaccante ascolano e al rigore di Galuppini, nel mezzo il salvataggio, quasi miracoloso su Pagliai. Donati 6. Lascia ben poco spazio alla fantasia e solo in poche occasioni si lancia in proiezioni offensive dall'esito non favorevole, anche se un paio di cross meriterebbero miglior sorte. Dal 38' st Da Pozzo sv. Non c'è tempo per incidere nella partita Esposito 6. Partita in trincea e di grande sofferenza: in realtà il Ravenna, pur sempre schiacciato, non concede clamorose palle gol all'Ascoli, se non nel finale quando i giallorossi provano l'assalto per il pari.