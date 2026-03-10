Poliambulatorio di Paglieta a mezzo servizio | il caso approda in Regione

Il poliambulatorio di Paglieta, situato in via Sandro Pertini, è attualmente in funzione a metà. Il sindaco Ernesto Graziani parteciperà giovedì 12 marzo alle 12 a un'audizione nella commissione di vigilanza all’Aquila. La riunione riguarda il blocco burocratico che limita l’utilizzo completo della struttura. La questione viene discussa in un contesto regionale.

La commissione di vigilanza, che si riunirà il 12 marzo all'Aquila, si occuperà della struttura di via Pertini. Il sindaco Graziani: "Abbiamo investito 160mila euro ma manca un accordo con la Asl per il pieno utilizzo" Il futuro del poliambulatorio di via Sandro Pertini a Paglieta approda in Regione. Giovedì 12 marzo, alle ore 12, il sindaco Ernesto Graziani sarà ascoltato in audizione presso la commissione di vigilanza all’Aquila per discutere lo stallo burocratico che impedisce il pieno utilizzo della struttura di proprietà comunale. Insieme a lui sarà sentito anche il direttore generale della Asl, Mauro Palmieri. Questa carenza amministrativa impedisce il collegamento alla rete Sis Web e l'attivazione di strumentazioni mediche già acquistate (ecografo, elettrocardiografo, spirometro), ferme da oltre un anno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

