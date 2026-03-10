Poker di vittorie per le giovanili della Cestistica Benevento

Le squadre giovanili della Cestistica Benevento hanno ottenuto quattro vittorie in una settimana, confermando i risultati positivi delle ultime gare. Le partite si sono svolte in diverse categorie e si sono concluse con esiti favorevoli per il team. La serie di successi dimostra la continuità del rendimento dei giovani atleti della società.

Tempo di lettura: 2 minuti In archivio un'altra settimana estremamente positiva per le squadre giovanili della Cestistica Benevento, che hanno collezionato ben quattro vittorie, confermando il trend di crescita del settore. È arrivato, infatti, un successo importante per l'Under 15 Gold, che sta disputando un campionato di altissimo livello; mentre continuano a vincere le formazioni Under 17 femminile e maschile Regionali. Segnali positivi anche dall'Under 17 Eccellenza, che ha iniziato la seconda fase affrontando l'Avellino Basket. Partiamo proprio dal match disputato dalla SICA Cestistica Benevento, che ha ospitato al PalaMiwa la forte Avellino Basket.