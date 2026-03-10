Alcuni giocatori hanno individuato possibili indizi su Pokémon Pokopia che potrebbero anticipare la decima generazione. In particolare, sono stati notati riferimenti a due nuovi Pokémon chiamati Vento e Onda. Questi dettagli sono stati trovati all’interno di alcuni elementi del gioco, lasciando supporre un collegamento con i prossimi capitoli della serie principale. La scoperta ha suscitato interesse tra gli appassionati di Pokémon.

Alcuni giocatori pensano di aver trovato un possibile collegamento tra Pokémon Pokopia e i prossimi capitoli principali della serie. All’interno dello spin-off, infatti, sarebbero presenti alcuni dettagli che sembrano richiamare Pokémon Vento e Onda, i titoli della decima generazione annunciati durante il Nintendo Direct del settembre 2025. Anche se Pokopia è un progetto molto diverso dai classici giochi della saga, alcuni fan ipotizzano che Game Freak possa aver inserito piccoli riferimenti al futuro della serie proprio all’interno di questo titolo. Il poster con Lumineon. Uno degli indizi più discussi riguarda un poster visibile nelle prime fasi del gioco. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Pokémon Pokopia potrebbe anticipare la decima generazione: scoperti possibili indizi su Vento e Onda

