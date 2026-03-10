Platini promuove Zidane come ct della Francia | Io voglio vincere e avrà a disposizione giocatori per attuare una certa idea

L'ex calciatore e dirigente sportivo ha espresso il suo sostegno a Zidane come possibile nuovo commissario tecnico della nazionale francese. Ha affermato di voler vincere e di voler avere a disposizione i giocatori necessari per attuare una strategia specifica. La sua opinione si basa sulle capacità del tecnico e sulla disponibilità della rosa attuale. La discussione sulla scelta del nuovo allenatore continua a occupare l'attenzione del calcio francese.

🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Platini promuove Zidane come ct della Francia: «Io voglio vincere e avrà a disposizione giocatori per attuare una certa idea» Articoli correlati Zidane torna in panchina: sarà il ct della Francia ai Mondiali 2026Il panorama del calcio internazionale si prepara a vivere uno dei passaggi di testimone più suggestivi e attesi degli ultimi decenni.