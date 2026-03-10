Pixel Watch | problemi a SpO2 e temperatura dopo l’aggiornamento

L’ultimo aggiornamento di marzo 2026 per i dispositivi Google Pixel ha provocato malfunzionamenti sui Pixel Watch, in particolare riguardo alle funzioni di monitoraggio SpO2 e temperatura. Gli utenti segnalano che, dopo l’installazione dell’update, le misurazioni di questi parametri risultano imprecise o non funzionano correttamente. Le segnalazioni sono arrivate da diverse persone che utilizzano gli smartwatch con sistema aggiornato.

L’ultimo aggiornamento di marzo 2026 per i dispositivi Google Pixel sta causando problemi significativi sui Pixel Watch. Diversi utenti segnalano la sparizione dei dati di ossigeno nel sangue (SpO2) e della temperatura cutanea, compromettendo due sensori fondamentali per il monitoraggio della salute. Dopo i problemi legati al limite di carica della batteria all’80% sugli smartphone Pixel, le lamentele si concentrano ora sugli smartwatch. Le segnalazioni sono cresciute rapidamente su Reddit, nei forum di supporto Google e all’interno della community Fitbit. Come riportato da 9to5Google, il bug si manifesta con spazi vuoti nei report notturni dell’app Fitbit, rendendo inutilizzabili le metriche SpO2 e temperatura. 🔗 Leggi su Billipop.com

