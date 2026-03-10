Più di un laureato udinese su tre sceglie di andare all' estero

Più di un laureato su tre dell'Università di Udine decide di trasferirsi all’estero dopo aver completato gli studi. Secondo i dati raccolti, il 35,9 per cento dei laureandi esprime questa intenzione, evidenziando una quota significativa di giovani che optano per esperienze internazionali. La cifra si basa su un campione di quasi 2.000 studenti.

In base ai dati di uno studio dell'Università cittadina emerge che a espatriare sono soprattutto i maschi. Il picco massimo dei “cervelli in fuga”, tuttavia, è stato raggiunto prima della pandemia Il dato che emerge con maggiore evidenza riguarda la differenza di genere. La propensione all’espatrio si attesta al 41,4 per cento tra i laureandi e al 31,4 per cento tra le laureande, con uno scarto di 10 punti percentuali. È il valore più elevato registrato dallo scoppio della pandemia, che aveva ampliato il divario dai 2,8 del 2018 a 7,5 punti percentuali del 2020. “Le motivazioni del divario di genere sono molteplici — spiega Zaccomer — e vanno ricondotte anche alle attuali instabilità geopolitiche e al loro diverso impatto sulle aspettative degli studenti dei corsi dell’Ateneo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

