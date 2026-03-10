Pistoia | 9 milioni per la piscina lavori finiti nel 2026

A Pistoia, i lavori di ristrutturazione della piscina e della palestra Fedi-Fermi sono in corso e si prevede che terminino entro giugno 2026. La cifra destinata all’intervento è di 9 milioni di euro, destinati a rinnovare gli impianti. La conclusione dei lavori è prevista per circa due anni da oggi.

I lavori di ristrutturazione della piscina e della palestra Fedi-Fermi a Pistoia si concluderanno entro il mese di giugno del 2026. La riconsegna completa dell’impianto alla città è prevista per dicembre dello stesso anno, dopo un investimento complessivo che sfiora i 9 milioni di euro. L’intervento riguarda un bene strategico per la comunità pistoiese, finanziato attraverso un mix di fondi nazionali, regionali e provinciali. Il sopralluogo effettuato oggi pomeriggio ha confermato l’avanzamento dei cantieri in viale Adua, dove architetti e ingegneri stanno portando a termine opere di adeguamento sismico ed efficienza energetica. Il peso economico e la ripartizione dei fondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

