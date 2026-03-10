Pisa | 154° anniversario Mazzini e lettera inedita ritrovata

Domani a Pisa si terranno celebrazioni per il 154° anniversario di Giuseppe Mazzini presso la Domus Mazziniana in Via Massimo D’Azeglio. La città organizza diverse attività per ricordare il pensatore e politico italiano, coinvolgendo la comunità locale. Durante l’evento verrà presentata anche una lettera inedita recentemente ritrovata. La giornata prevede incontri, esposizioni e momenti di riflessione pubblica.

Domani, martedì 10 marzo 2026, la città di Pisa si prepara a onorare la memoria di Giuseppe Mazzini con una serie di eventi presso la Domus Mazziniana in Via Massimo D’Azeglio. Questa celebrazione segna il 154° anniversario della scomparsa del patriota genovese, inserendosi in un anno storico che commemora anche l’80° anniversario della Italiana e il centenario della morte di Giovanni Amendola. L’iniziativa non è solo un ricordo formale ma un tentativo di riscoprire le radici ideali della nazione, collegando lo spirito del Risorgimento all’impegno antifascista attraverso un programma ricco di relazioni storiche e musicali. L’accesso alle attività è gratuito e aperto a tutti, senza barriere architettoniche, invitando i cittadini a riflettere sulla continuità dei valori democratici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

