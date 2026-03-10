piotta rap emozionale e cantautorato nel nuovo album si riparano ricordi

Piotta torna con il suo rap emozionale e cantautorato nel nuovo album Si riparano ricordi, due le date live di presentazione. Si riparano ricordi è il titolo del nuovo album di Tommaso Zanello in arte Piotta, in uscita venerdì 27 marzo per ADA – Warner Music in tutte le piattaforme digitali, vinile e CD. A due anni dall’ultimo disco ufficiale, ‘Na notte infame, il musicista romano conferma la sua evoluzione verso una scrittura sempre più emozionale e introspettiva, ponendosi come ponte tra la scena rap e quella cantautorale. Già dal titolo emerge la necessità di elaborare e curare un’esperienza dolorosa e traumatica, nel suo caso la perdita del fratello scrittore, che aveva profondamente ispirato anche il lavoro precedente. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

