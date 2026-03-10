Una densa nube di fumo e petrolio ha avvolto Teheran dopo gli attacchi alle raffinerie intorno alla città, causando una pioggia scura che ha preoccupato residenti e testimoni. Le autorità hanno registrato la caduta di questa sostanza sulla capitale iraniana, sollevando timori per potenziali danni ambientali. La pioggia nera si è verificata nelle ore successive agli attacchi, che hanno coinvolto impianti petroliferi nella zona.

È allarme “pioggia nera” in Iran dopo gli attacchi agli impianti petroliferi attorno a Teheran. Nelle ultime ore una densa nube di fumo e petrolio ha coperto la capitale iraniana e, poco dopo, sulla città è caduta una pioggia scura, descritta da testimoni e giornalisti sul posto. A raccontarlo è stato anche Frederik Pleitgen, inviato della CNN, secondo cui l’acqua piovana «è in realtà nera e satura di petrolio ». Il fenomeno è collegato agli attacchi lanciati da Israele e Stati Uniti contro depositi di carburante e raffinerie vicino alla capitale iraniana. Cos’è la “pioggia nera”. La pioggia nera si forma quando enormi quantità di fumo e particelle inquinanti prodotte da incendi o esplosioni si mescolano con le nuvole e ricadono al suolo insieme alle precipitazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Pioggia nera” su Teheran dopo gli attacchi alle raffinerie: timori per un disastro ambientale

Articoli correlati

Leggi anche: Guerra in Iran, a Teheran cade pioggia nera dopo i raid sugli impianti petroliferi: “Restate a casa”

Teheran in fiamme dopo i raid su raffinerie, il petrolio invade le fogne e il fuoco raggiunge le stradeLe strade di Teheran sono state avvolte dalle fiamme dopo i raid aerei condotti da Stati Uniti e Israele contro alcune infrastrutture petrolifere...

Contenuti utili per approfondire Pioggia nera

Temi più discussi: Guerra in Iran, a Teheran cade pioggia nera dopo i raid sugli impianti petroliferi: Restate a casa; Pioggia acida e fumo nero, 'a Teheran sembra il giorno del giudizio' IL REPORTAGE; Iran, allarme pioggia acida: come si forma e i rischi per la salute; Pioggia acida e nera in Iran: i rischi per la salute e l’ambiente.

La nuvola nera che si è alzata sopra Teheran: dal cielo cade pioggia acida con petrolioDopo i raid sui depositi petroliferi, Teheran è stata colpita da una pioggia acida nera e corrosiva. Mentre la autorità iraniane avvertono sui gravi rischi sanitari, gli esperti provano a fornire una ... fanpage.it

Raid su depositi di petrolio, disastro ambientale a Teheran: Cade pioggia neraUna densa nube avvolge la capitale dell’Iran. L’aria è irrespirabile ed è caduta pioggia acida che potrebbe contaminare le falde acquifere. lifegate.it

Guerra in Iran, è allarme "pioggia nera": cos'è e quali effetti può provocare #guerrairan tgcom24.mediaset.it/scheda/guerra-… x.com

La pioggia nera di Teheran, la guerra su TikTok e le altre notizie su #iononmirassegno: 00:00:53 - Elezioni in Germania 00:08:13 - Chi è la nuova guida suprema 00:15:48 - Elezioni parlamentari in Colombia 00:16:56 - Alluvioni in Kenya Ascolta la punt - facebook.com facebook