Piogge e rovesci 3bmeteo | dove arriverà il peggio

Nelle prossime ore, al Nord Italia, le piogge si estenderanno dal Nordovest verso Lombardia e l’ovest dell’Emilia, con intensità crescente nel pomeriggio e alla sera. Contemporaneamente, sulle Alpi centro-occidentali, si prevede anche il ritorno della neve oltre i 1300-1500 metri di quota. La perturbazione porterà quindi un peggioramento delle condizioni meteorologiche in queste zone.

Nelle prossime ore al Nord le piogge tenderanno ad estendersi dal Nordovest verso Lombardia e ovest dell'Emilia tra il pomeriggio e la sera; sulle Alpi centro-occidentali tornerà anche la neve oltre i 1300-1500 metri. Sul Triveneto, invece, spazio a schiarite anche ampie. Come descritto sul sito 3bmeteo.com al Centro la giornata di mercoledì inizierà con cielo poco nuvoloso, fatta eccezione per qualche addensamento sull'alta Toscana. Con il passare delle ore sono attesi alcuni rovesci tra la Toscana settentrionale e le zone interne, mentre sul resto dell'Appennino non mancherà un po' di variabilità diurna; altrove tempo più soleggiato e asciutto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

