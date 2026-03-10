Nel derby, Pio Esposito e Bonny hanno mostrato che devono ancora completare il loro percorso di crescita. La partita non ha bocciato i due giovani attaccanti dell’Inter, ma ha evidenziato che ancora manca un passo per raggiungere la piena maturità. La loro presenza in campo ha attirato l’attenzione, anche se c’è ancora strada da fare prima di consolidarsi in prima squadra.

Inter News 24 Pio Esposito e Bonny, dal derby si evidenzia la necessità di un ultimo step per i due giovani attaccanti nerazzurri. Si è fermato l’attacco dell’Inter. Il derby con il Milan, dopo la semifinale di Coppa Italia, è stata la seconda gara consecutiva a secco per la squadra di Cristian Chivu. Una situazione anomala per una compagine che ha fatto della produzione offensiva il suo marchio di fabbrica, ma che ora deve fare i conti con polveri improvvisamente bagnate. «Sgombriamo il campo dai dubbi, non si tratta di un caso. Le polveri, infatti, si sono improvvisamente bagnate, dopo l’infortunio rimediato da Lautaro nel match di andata con il BodøGlimt: da allora, 5 gare e appena 5 reti segnate, 4 delle quali, peraltro, su calcio piazzato, e nessuna a firma di una delle punte». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito e Bonny, manca ancora l’ultimo step. Il derby non boccia i due giovani attaccanti, ma…

