pinocchio sugli sci weekend record

Nel fine settimana si è svolta all’Abetone la seconda giornata di gara del Pinocchio sugli sci, con la partecipazione delle categorie Cuccioli 1 e 2. Entrambe le categorie hanno disputato due competizioni ciascuna, attirando numerosi giovani sciatori e registrando un record di partecipazione. L’evento si conferma come un appuntamento importante per gli atleti emergenti nel settore dello sci alpino.

Ottimo successo per la seconda giornata del Pinocchio sugli sci, sulle piste dell’ Abetone. A scendere in pista la categoria Cuccioli 1 e 2, che hanno disputato entrambi due gare. Partendo la categoria Under 11 femminile la prima manche ha visto la vittoria di Sveva Croce (Sc Lancia), davanti a Lodovica Di Gallo (Sc Cortina) e Valentina Carmellino (SkiteamValsesia). Prima tra i toscani Chatis Hu (Sc Lanciotto). Tra i maschi della medesima categoria vince Leonardo Lenzio (Sportng Mondolè), secondo Cesare Callegari (Sc Marostica) e terzo Mattia Bourlot (Sc Sestiere), mentre il primi dei toscani è Niccolò Barsaglini (Sc Lanciotto). La seconda manche ha visto il primo posto di Evelyn Fai (Sc Val Bios), davanti a Lodovica Di Gallo (Sc Cortina) e Maya Veronica Demurtas (Mondolè Ski Team. 🔗 Leggi su Lanazione.it

