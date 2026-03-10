I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato un tour negli stadi previsto per il 2027. La notizia è stata comunicata tramite un video spoiler diffuso sui social, in cui la band ha scherzato con i fan. L’annuncio è arrivato dopo la pubblicazione di quel contenuto, senza ulteriori dettagli sui concerti o le date specifiche.

Dopo il video spoiler circolato sui social nelle scorse ore in cui la band ha giocato ironicamente sull’attesa dei fan per un nuovo ritorno live – i Pinguini Tattici Nucleari annunciano oggi il Tour Stadi 2027, con cui il gruppo bergamasco tornerà a calcare i palchi dei principali stadi italiani la prossima estate per la terza volta. I biglietti sono già disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. I nuovi show dopo il successo dell’Hello World – Tour Stadi 2025. L’annuncio arriva dopo il successo della band che, non solo ha registrato con Hello World Tour Stadi 2025, 9 date sold out e oltre 420 mila biglietti venduti, ottenendo una definitiva consacrazione, con uno spettacolo capace di ridefinire i confini delle produzioni nazionali per concept, impatto visivo e dimensione internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pinguini Tattici Nucleari, annunciato il tour negli stadi per il 2027

Articoli correlati

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il tour negli stadi per il 2027I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il Tour Stadi 2027, con cui la band tornerà dal vivo in estate I Pinguini Tattici Nucleari annunciano oggi il...

I Pinguini Tattici Nucleari e il tour 2027 negli stadi: quando inizia e dove, tutte le date per cittàI Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato da poche ore il Tour Stadi 2027: a due anni dall'Hello World Tour, la band bergamasca ritorna con un...

Pinguini Tattici Nucleari: annunciato il Tour Stadi 2027

Approfondimenti e contenuti su Pinguini Tattici Nucleari

Temi più discussi: PINGUINI TATTICI NUCLEARI il video teaser per i loro prossimi live; I Pinguini Tattici Nucleari tornano in concerto, domani l'annuncio; Pinguini Tattici Nucleari: video anticipa annuncio prossimi live; Un video da Città Alta e un annuncio: nuove date dei live dei Pinguini Tattici Nucleari in arrivo.

Pinguini Tattici Nucleari: video anticipa annuncio prossimi liveI Pinguini Tattici Nucleari hanno così deciso di rispondere a questa domanda pubblicando un simpatico e divertente video teaser sui loro canali social che anticipa l’annuncio delle loro nuove date ... r101.it

Pinguini Tattici Nucleari in tour negli stadi nel 2027, date e prezzi dei bigliettiI Pinguini Tattici Nucleari torneranno negli stadi nel 2027 con un nuovo tour estivo che toccherà alcune delle principali città del Paese. L’annuncio è arrivato dopo la diffusione sui social di un ... quifinanza.it

Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi: il 24 giugno 2027 tappa a Bari al San Nicola - News x.com

I Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi: tutto quello che c’è da sapere su date, città, biglietti e prezzi La band capitanata da Riccardo Zanotti ritorna ad esibirsi dal vivo - facebook.com facebook