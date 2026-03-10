Pinguini Tattici 2027 | date stadi e prezzi da 49 a 289 euro

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il loro tour estivo del 2027 negli stadi italiani, con alcune date programmate tra giugno e luglio. I concerti si svolgeranno in diverse città e i biglietti sono disponibili a prezzi che variano da 49 a 289 euro. La band è pronta a tornare dal vivo davanti ai propri fan durante questa tournée.

Il ritorno dei Pinguini Tattici Nucleari negli stadi italiani è stato ufficialmente confermato per l'estate del 2027, con una serie di date già fissate tra giugno e luglio. I prezzi dei biglietti oscilleranno da un minimo di 49 euro fino a 289 euro per i pacchetti esclusivi, coprendo le principali città della penisola. L'annuncio arriva dopo la diffusione virale di un video teaser che ha giocato sull'attesa dei fan, confermando che il gruppo guidato da Riccardo Zanotti tornerà sui grandi impianti sportivi. Si tratterà del terzo tour invernale ed estivo del gruppo, seguendo il successo delle tournée precedenti del 2023, 2024 e 2025.