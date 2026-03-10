Pierina Paganelli la moglie di Dassilva conferma l’alibi del marito e rivela | Manuela sospettava del fratello

Durante l'udienza di lunedì 9 marzo, Valeria Bartolucci ha descritto la notte del 3 ottobre 2023, quando Pierina Paganelli, 78 anni, è stata trovata morta nel garage di un condominio in via del Ciclamino. La moglie di Dassilva ha confermato l’alibi del marito, mentre Manuela, presente nel racconto, sospettava del fratello. La ricostruzione si è concentrata sui dettagli di quella notte.

Durante l'udienza di ieri, lunedì 9 marzo, Valeria Bartolucci ha ripercorso la notte del 3 ottobre 2023, quando la 78enne Pierina Paganelli fu uccisa nel garage del condominio di via del Ciclamino. La donna ha confermato l'alibi fornito al marito Louis Dassilva. "Sapevo che non era sempre fedele, ma non amava Manuela Bianchi".

