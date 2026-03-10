Piedimonte San Germano Tentano il colpo a scuola bloccati da Carabinieri e Polizia di Stato Uno dei due fermato con il taser

Nella notte del 6 marzo, a Piedimonte San Germano, due persone hanno tentato di entrare in un istituto scolastico. I Carabinieri e la Polizia di Stato sono intervenuti e hanno fermato uno dei due, che è stato trovato in possesso di un taser. L'altro sospetto è riuscito a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Cronache Cittadine PIEDIMONTE SAN GERMANO – Colpo sventato nella notte del 6 marzo presso l'Istituto Comprensivo "Don Minzoni". Un'operazione congiunta tra i L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Piedimonte San Germano. Tentano il colpo a scuola, bloccati da Carabinieri e Polizia di Stato. Uno dei due fermato con il taser