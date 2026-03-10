Picta Romagna 2026 | 60 artisti e 400 visitatori uniscono

Il 10 marzo 2026 si apre la quarta edizione di Picta Romagna, una mostra d’arte contemporanea che si svolge a Terra del Sole. Sono coinvolti sessanta artisti e ci sono circa quattrocento visitatori presenti. La manifestazione si conferma come un appuntamento importante per il panorama artistico locale e internazionale. La rassegna si concentra sull’esposizione di opere di artisti contemporanei in diverse location della città.

Il 10 marzo 2026 segna l'apertura della quarta edizione di Picta Romagna, una rassegna d'arte contemporanea che trasforma Terra del Sole in un crocevia culturale europeo. L'evento si svolge a Palazzo Pretorio con la partecipazione di circa 400 visitatori e sessanta artisti provenienti da diverse nazioni del vecchio continente. La manifestazione, guidata artisticamente da Giuseppe Bertolino, punta a creare ponti culturali tra le regioni dell'Emilia-Romagna e l'Europa, superando le barriere fisiche e mentali. La presenza internazionale è marcata da nomi come Marlene Amort dalla Germania, IraVish Ucraina giunta da Chicago ed Evgenia Kaika da Atene, che dialogano con i maestri italiani in un confronto di tecniche e linguaggi artistici.