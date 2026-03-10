pico bistrot riparte dalla condivisione

A Guarene, nelle colline del Roero, il 6 marzo scorso ha riaperto Pico Bistrot, situato all’interno della tenuta de La Madernassa. Il locale, noto per la sua cucina e atmosfera, ha ripreso l’attività dopo una pausa, offrendo nuovamente un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza gastronomica nel territorio. La riapertura segna il ritorno della tradizione culinaria locale in un contesto rurale.

A Guarene, tra le colline del Roero, ha riaperto lo scorso 6 marzo Pico Bistrot, il bistrot ospitato nella tenuta de La Madernassa. A quasi un anno dall’avvio della nuova gestione, il locale riparte con un menu rinnovato che punta su una formula più agile e conviviale, pensata per ampliare il pubblico senza rinunciare alla cifra gastronomica degli chef Giuseppe D’Errico e Francesco D’Errico. Il progetto nasce dalla collaborazione tra i cuochi campani e i fratelli Paolo Montanaro e Stefania Montanaro, alla guida dell’azienda gastronomica Tartuflanghe. L’idea resta quella di portare in tavola una cucina riconoscibile ma accessibile, dove il bistrot diventa il luogo più informale di un complesso gastronomico che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza nelle Langhe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

