Piccolo Gilead | Terapia trasformativa per colangite biliare primitiva

Il 10 marzo, una nuova terapia per la colangite biliare primitiva è stata approvata per il rimborso. Si tratta di seladelpar, un farmaco che ora potrà essere prescritto e coperto dal sistema sanitario. La decisione riguarda il trattamento di questa malattia cronica e influisce sulle opzioni terapeutiche disponibili per i pazienti. La notizia è stata comunicata ufficialmente nel contesto delle recenti approvazioni sanitarie.

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - "Con l'ammissione della rimborsabilità di seladelpar si ha una nuova opzione terapeutica per una patologia complessa come la colangite biliare primitiva, una malattia rara" cronica, autoimmune del fegato "che porta con sé un carico sintomatologico importante per il paziente. I risultati degli studi clinici hanno dimostrato non solo un impatto sui parametri biochimici, ma anche sulla qualità di vita dei pazienti. Questo risultato conferma il nostro impegno nel portare terapie trasformative, e dunque in grado di cambiare il decorso delle patologie, ai pazienti". Così Carmen Piccolo, Executive Country Medical