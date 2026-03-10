Piazzale Vittorio Veneto | l’Ariston diviene orinatoio

Il piazzale Vittorio Veneto a Foggia, situato vicino alla stazione ferroviaria, si presenta in condizioni di degrado avanzato. L’ex cinema Ariston, ormai abbandonato, è circondato da rifiuti e scritte sui muri, creando un’area insalubre e trascurata. La situazione ha attirato l’attenzione di chi attraversa la zona, evidenziando la mancanza di interventi di ripristino.

Il piazzale Vittorio Veneto a Foggia, punto di primo impatto arriva in città dalla stazione ferroviaria, versa in uno stato di abbandono critico che trasforma l'ex cinema Ariston in una zona insalubre. Il comitato 'Difendiamo il Quartiere Ferrovia' denuncia la presenza di pozze di urina sotto i portici e chiede al Comune un intervento immediato di interdizione dell'area. La situazione attuale minaccia non solo l'immagine della città ma anche la salute pubblica dei cittadini e dei visitatori. Un biglietto da visita rovinato all'uscita della stazione. L'area del piazzale rappresenta il primo contatto visivo tra il viaggiatore e Foggia, fungendo da vero biglietto da visita della realtà urbana locale.