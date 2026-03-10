Piazza Nuova vandali e incuria | C’è da fare

Piazza Nuova è stata ripetutamente danneggiata da vandali e alcune aree mostrano evidenti segni di abbandono. Le atti di vandalismo si sono verificati più volte, lasciando tracce visibili di incuria e degrado. La piazza si presenta così, con zone segnate dal tempo e dai comportamenti di chi ha agito senza rispetto. La situazione richiede interventi concreti per ripristinare l’area.

Sono stati presi di mira più volte dai vandali e alcune parti mostrano i segni del tempo che passa inesorabile. Gli storici giardini di piazza Nuova di Osimo chiedono aiuto, anche per le piante monumentali presenti che richiedono cure speciali. "Dopo le promesse cadute nel vuoto sull’allocazione di fondi e risorse per il restauro del Monumento ai Caduti, è ora che la Giunta inizi a lavorare sul serio e prendersi le proprie responsabilità, a distanza di quasi un anno dal suo insediamento – dice il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giorgio Magi -. Noi immaginiamo piazza Nuova come la cartolina più importante da presentare ai turisti ma anche un luogo di incontro per gli osimani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

