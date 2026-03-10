Piazza Goldoni giocano tutto alle macchinette e finisce in lite

In piazza Goldoni, una lite tra due uomini si è scatenata dopo un episodio legato alle macchinette dell'Eurobet. Uno dei partecipanti, tra i 30 e i 40 anni, ha aggredito un altro uomo presente nel locale, in risposta a una perdita di denaro durante il gioco. L'incidente si è verificato in un momento di tensione tra i presenti senza che siano stati segnalati ulteriori dettagli.

Pugni tra due persone dopo una cospicua perdita. Esasperati i commercianti Una volta di più sono botte in piazza Garibaldi. Infuriato da una cospicua perdita alle macchinette dell'Eurobet, un uomo tra i 30 e i 40 anni ne ha colpito un altro che era con lui nell'esercizio. È successo intorno alle 20: una serata di giocate è degenerata in lite per i due, entrambi stranieri, nascosti alla piazza dal muretto. Subito dopo le percosse hanno lasciato la zona, uno seguendo l'altro, poi il presunto aggressore è tornato nella sala giochi perché aveva perso le chiavi di casa. Sul posto, però, sono intervenuti i carabinieri, che l'hanno trovato dentro e identificato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

