Piazza Arringo | nuovo travertino e recupero del Palazzo

A Piazza Arringo ad Ascoli Piceno si sta completando la fase di posa del nuovo pavimento in travertino, mentre prosegue il recupero del Palazzo storico. I lavori nel centro cittadino stanno portando avanti entrambe le operazioni, che coinvolgono direttamente l’area e gli edifici circostanti. La conclusione delle attività è prevista a breve, con il cantiere che si avvicina alla fase finale.

Il cantiere di Piazza Arringo a Ascoli Piceno entra nella fase decisiva della posa del nuovo pavimento in travertino. Entro giugno 2026, la prima metà dello spazio sarà restituita alla città per accogliere il corteo storico della Quintana. Parallelamente si avvia il recupero strutturale del Palazzo dei Capitani del Popolo, con l'arrivo delle gru per il risanamento sismico e il ripristino della torre campanaria danneggiata dal sisma del 2016. Il completamento totale dell'intervento urbano è fissato per i primi di dicembre, in tempo utile per l'allestimento del Villaggio di Natale. L'accelerazione dei lavori nel cuore monumentale. I macchinari pesanti hanno già iniziato a muoversi all'interno dello spazio pubblico, segnando una svolta operativa rispetto alle settimane precedenti dedicate solo alle operazioni preliminari.