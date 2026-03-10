pianta immortale protegge la terra e sfida i secoli

L’ulivo, pianta considerata immortale, ha radici profonde nella cultura e nella storia, rappresentando un simbolo di protezione e resistenza. Le sue radici si estendono nel terreno e nei miti dell’antica Grecia, dove era venerato come pianta sacra. Questa pianta, che sfida i secoli, continua a essere un elemento centrale nelle tradizioni e nelle rappresentazioni culturali.

Le radici dell’ ulivo affondano non solo nella terra, ma anche nel mito più affascinante dell’antica Grecia. Si racconta infatti che la nascita di questa pianta sia legata a una leggendaria sfida tra Atena, dea della sapienza, e Poseidone, dio del mare, per il possesso dell’Attica e della città di Atene. Per decidere chi fosse il più degno, Zeus stabilì che il dominio sarebbe andato a chi avesse offerto al popolo il dono più utile. Poseidone, colpendo la roccia con il suo tridente, fece scaturire una sorgente d’acqua salata e un potente cavallo, simboli di forza e dominio sui mari. Atena, invece, percosse il suolo con la sua lancia e fece germogliare dalla terra il primo ulivo: una pianta capace di dare frutti nutrienti, olio per illuminare la notte e medicare le ferite, e un legno resistente per costruire case. 🔗 Leggi su Lanazione.it

