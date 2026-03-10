piano mattei acea vince la gara per un importante progetto idrico in congo

Acea ha ottenuto la gara per il progetto Saep Djoué, un’iniziativa volta a migliorare l’infrastruttura idrica a Brazzaville, capitale del Congo. L’obiettivo è rispondere alla crescente domanda di acqua nelle zone urbane della città, attraverso un intervento che mira a potenziare il sistema esistente. La vittoria riguarda l’assegnazione di un importante incarico nel settore idrico locale.

Acea ha vinto la gara per il progetto Saep Djoué volto a potenziare l’infrastruttura idrica della capitale congolese Brazzaville, a fronte della crescente domanda di acqua nelle aree urbane della città. L’aggiudicazione da parte della United nations development programme (Undp) va all’associazione temporanea di imprese guidata da Acea Infrastructure. L’iniziativa nell’ambito del programma Pista. L’iniziativa, volta a raggiungere oltre un milione di cittadini con l’ acqua potabile, nasce nell’ambito del programma del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) sviluppato con l’Undp e denominato Pista (Piattaforma per gli investimenti e l’assistenza tecnica), per supportare i Paesi target di cooperazione ambientale ed energetica dell’Italia mediante assistenza ingegneristica avanzata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

