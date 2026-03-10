Piano Mattei Acea arriva in Africa | vinta la gara per portare acqua potabile a un milione di persone in Congo

Acea ha vinto la gara per il progetto Saep Djoué, un’iniziativa che mira a fornire acqua potabile a più di un milione di persone nella capitale del Congo. L’obiettivo è migliorare le infrastrutture idriche di Brazzaville, rispondendo alla crescente richiesta di acqua nelle zone urbane. L’intervento fa parte del Piano Mattei, che prevede l’espansione delle attività dell’azienda in Africa.

Un’iniziativa per portare acqua potabile a oltre un milione di cittadini del Congo. Si tratta del progetto Saep Djoué, volto a potenziare l’infrastruttura idrica della capitale congolese Brazzaville, a fronte della crescente domanda di acqua nelle aree urbane della città. La gara per il progetto, che si inserisce nella cornice del Piano Mattei, è stata vinta da Acea, con l’associazione temporanea di imprese guidata da Acea Infrastructure che ha ottenuto l’aggiudicazione da parte del United Nations Development Programme (Undp). «L’aggiudicazione del progetto Saep Djoué a Brazzaville raggiunge un traguardo importante per la nostra azienda: sancisce l’approdo di Acea nel continente africano», ha commentato Fabrizio Palermo, Amministratore delegato di Acea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

