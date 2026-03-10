Oggi il Consiglio dei ministri potrebbe approvare il nuovo Piano Casa, un intervento previsto per affrontare l’emergenza abitativa. L’iniziativa, annunciata nelle settimane scorse, si concretizzerà con un investimento di circa 950 milioni di euro. Questo rappresenta il primo intervento strutturale messo in campo dal governo in materia di edilizia residenziale. La decisione sarà comunicata ufficialmente al termine della riunione.

Il Consiglio dei ministri di oggi potrebbe segnare il debutto operativo del nuovo Piano Casa del governo, il primo intervento organico sull'emergenza abitativa annunciato nelle scorse settimane. L'approdo sul tavolo di Palazzo Chigi non è ancora certo, perché nelle ultime ore la priorità dell'esecutivo si è concentrata sulle misure contro il caro carburanti. Ma il dossier resta pronto e rappresenta, nelle intenzioni della maggioranza, l'avvio di una strategia più ampia sull'abitare. Non a caso il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini lo ha definito «il primo tassello della strategia nazionale sull'abitare». Il primo intervento previsto dal Piano Casa riguarda il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica oggi inutilizzato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Piano Casa, si parte da 950 milioni

Articoli correlati

Liste d'attesa in Puglia, parte il maxi piano regionale da 15 milioni: oltre 18mila prestazioni da recuperare a FoggiaRecall dei pazienti, ambulatori aperti anche la sera e nei festivi e più controlli sulle prescrizioni.

Abbattimento liste d’attesa in Puglia, parte il maxi piano regionale da 15 milioniVia libera dalla giunta Decaro su proposta dell’assessore Pentassuglia alle proposte sperimentali delle aziende sanitarie e azioni mirate per il...

Emergenza casa, nel Lazio piano da oltre 800 milioni

Tutto quello che riguarda Piano Casa

Temi più discussi: Piano casa, dalle ristrutturazioni agli immobili nuovi: le novità in arrivo; Piano Casa 2026, cosa prevede il provvedimento che verrà esaminato in Cdm; Piano Casa, arriva il primo decreto-legge da 950 milioni di euro; Venerdì in cdm il decreto sul piano casa da 950 milioni.

Piano casa, Mantovano annulla il Cdm. L’ira della LegaIl sottosegretario in chat cancella la riunione del consiglio dei ministri previsto per oggi: Grazie e buonanotte. Il Carroccio aveva già annunciato il varo ... repubblica.it

Piano Casa, pronti 950 milioni per la manutenzione di oltre 50 mila immobili pubblici non utilizzatiSi tratta di un primo decreto che fa parte dell’impianto degli interventi governativi per contrastare il disagio abitativo in Italia ... milanofinanza.it

Piano casa in bilico al consiglio dei ministri: oggi la priorità va alle misure contro l’aumento dei prezzi dei carburanti.... Leggi l'articolo #PianoCasa - facebook.com facebook

Ancora niente Piano Casa. Oggi al Cdm un decreto per recuperare 50mila abitazioni x.com