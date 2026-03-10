Piano Casa congelato scatta l’ipotesi del rinvio

Il governo ha deciso di congelare temporaneamente il Piano Casa, lasciando aperta la possibilità di rinvio. La decisione arriva mentre al consiglio dei ministri si discute di altre questioni, in particolare delle misure per contrastare l’aumento dei prezzi dei carburanti. La discussione sul piano abitativo resta in sospeso e non sono stati ancora annunciati nuovi tempi per la sua approvazione.

Piano casa in bilico al consiglio dei ministri: oggi la priorità va alle misure contro l’aumento dei prezzi dei carburanti. Si tratta di un primo decreto con risorse per 950 milioni di euro, messe a disposizione delle aziende casa dell’Azienda lombarda edilizia residenziale e delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica, e "destinate unicamente alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico di edilizia residenziale e sociale attualmente non assegnato alle famiglie in graduatoria, perché non a norma", come ha spiegato il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. L’obiettivo immediato è rimettere a disposizione delle fasce deboli della popolazione su tutto il territorio nazionale fra i "50mila e 60mila appartamenti oggi non utilizzabili". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

