Piacenza | camionista 63enne cade dal rimorchio grave

Lunedì mattina a Piacenza un camionista di 63 anni è caduto dal rimorchio del suo veicolo durante le operazioni di lavoro. L'uomo, rimasto ferito, è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Un infortunio sul lavoro ha scosso la mattinata di lunedì 9 marzo a Piacenza, quando un camionista sessantatreenne è caduto dal rimorchio del suo mezzo pesante. L’incidente si è verificato in via Giovanni Antolini, nella zona ovest della città nei pressi di Largo Morandi, con l’uomo trasportato in condizioni serie all’ospedale locale. Sul posto sono intervenuti il personale della Medicina del Lavoro e i funzionari della questura per gestire la scena dell’accaduto. Il peso della strada: un incidente nel cuore logistico. La via Giovanni Antolini non è una semplice arteria urbana, ma un corridoio vitale per la logistica che collega il distretto industriale piacentino ai grandi snodi autostradali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

