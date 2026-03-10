Piacenza apre i giardini segreti | candidati per Interno

A Piacenza, tra il 16 e il 17 maggio, i giardini privati e cortili nascosti saranno accessibili al pubblico in occasione della quarta edizione del festival Interno Verde. L’evento coinvolge diversi spazi segreti della città, pronti ad aprirsi e mostrare il loro interno. La manifestazione si svolge in questi due giorni e prevede l’apertura di vari luoghi di proprietà privata.

Il cuore pulsante di Piacenza si prepara ad aprirsi: tra il 16 e il 17 maggio, giardini privati e cortili nascosti accoglieranno visitatori per la quarta edizione del festival Interno Verde. L'iniziativa, già attiva dal 2016 in città come Ferrara, Mantova, Parma, Vicenza e Verona, cerca ora nuove candidature per allargare l'itinerario botanico nella città piacentina. La chiamata è aperta a famiglie, condomini e aziende che desiderano condividere i propri spazi verdi, trasformando luoghi intimi in punti d'incontro pubblici per un weekend. L'obiettivo non è solo mostrare piante e fiori, ma offrire una lettura nuova del patrimonio storico e architettonico della città, integrando tradizioni nobiliari con esperienze di apicoltura urbana e orti condivisi.