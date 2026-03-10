In Emilia-Romagna si registra un aumento di attacchi di phishing legati alle autostrade, con diverse segnalazioni di utenti che hanno ricevuto email fraudolente. La regione, nota per la Motor Valley e il settore alimentare, si trova a dover fronteggiare una minaccia informatica che coinvolge cittadini e aziende, mentre le autorità sono impegnate a monitorare la situazione.

Il territorio emiliano-romagnolo, cuore pulsante della Motor Valley e del distretto food italiano, affronta una minaccia digitale silenziosa ma pericolosa. Nuovi messaggi ingannevoli si stanno diffondendo tra i cittadini, sfruttando la fiducia riposta nel brand di Autostrade per l’Italia. L’obiettivo dei truffatori è il furto di dati sensibili e informazioni bancarie attraverso link falsi. I tentativi di phishing sono stati segnalati in forma di SMS ed email che imitano la comunicazione ufficiale dell’azienda gestore delle autostrade. La data odierna è martedì 10 marzo 2026, e l’allarme è scattato lunedì 9 marzo con la prima ondata di avvisi. Chiunque riceva un messaggio sospetto deve verificare attentamente il mittente e controllare l’indirizzo web prima di cliccare su qualsiasi collegamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Phishing Autostrade: allarme in Emilia-Romagna

