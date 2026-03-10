Pezone vince | 78 voti contro 33 guida l’IPA

Nel Trentino, ad Abano Terme, si è appena conclusa la sessione elettorale che ha visto Nicolangelo Pezone ottenere 78 voti a favore, contro i 33 dell’avversario. Con questa affermazione, Pezone torna a guidare l’International Police Association sezione italiana. La riunione ha coinvolto membri provenienti da diverse parti e si è conclusa con la nomina ufficiale di Pezone alla guida dell’associazione.

Nel cuore del Trentino, ad Abano Terme, si è appena conclusa la sessione elettorale che ha sancito il ritorno al comando di Nicolangelo Pezone alla guida dell'International Police Association sezione italiana. L'assemblea, svoltasi oggi martedì 10 marzo 2026, ha la vittoria della lista guidata da Pezone con un netto margine di voti rispetto all'opposizione capeggiata da Giuseppe De Niro. La presenza di Martin Hoffman, presidente internazionale, e le delegazioni provenienti da sessantanove nazioni hanno conferito al congresso una risonanza che va oltre i confini nazionali, coinvolgendo un network globale di oltre quattrocentomila associati. La composizione del nuovo esecutivo riflette una forte rappresentanza territoriale, con l'eletto Salvatore Del Giglio come Tesoriere e Michelangelo Di Stefano nel ruolo di revisore dei conti.