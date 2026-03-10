Petrarca trionfa a Mogliano | 12 squadre Under 14 e gloria

Il Petrarca Padova ha vinto il torneo Città di Mogliano Veneto nella categoria Under 14, battendo 12 squadre in gara. La finale si è conclusa con la vittoria del team padovano, che si è imposto nel torneo riservato ai giovani atleti. La competizione ha coinvolto varie formazioni provenienti dalla regione, con la squadra vincitrice che ha ottenuto il trofeo.

Il Petrarca Padova ha conquistato il trofeo del Torneo Città di Mogliano Veneto nella categoria under 14. La finale si è svolta a Mogliano Veneto battendo i padroni di casa, mentre il Prato si è aggiudicato la medaglia di bronzo. L'edizione 2026 si è conclusa sotto un cielo sereno, trasformando lo stadio in una fucina di emozioni e sportività. Dodici società hanno preso parte alla competizione, creando un contesto competitivo di alto livello per i giovani atleti. Dal Comitato Regionale Veneto all'assessore Enrico Maria Pavan, le autorità presenti hanno reso omaggio allo spirito sportivo con l'esecuzione dell'Inno di Mameli. Il Vice Presidente Luiber Todesco ha chiuso i saluti finali insieme ad Alberto Marusso, sottolineando l'importanza dell'evento per il territorio.