Pescia esplosione in abitazione e incendio | un disperso

Questa mattina, poco dopo le 5, un’esplosione ha colpito un’abitazione ad Aramo, frazione di Pescia, provocando un incendio che ha richiesto interventi di emergenza. Durante i soccorsi, si è verificato un disperso tra le persone presenti in casa al momento dell’incidente. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause e gestire la situazione.

PESCIA – Poco dopo le 5 di questa mattina (10 marzo) un' esplosione ha devastato un'abitazione ad Aramo, frazione di Pescia, innescando un incendio. I vigili del fuoco sono sul posto e cercano un uomo disperso tra le macerie. L'allarme è scattato intorno alle 5, quando la deflagrazione ha colpito la casa richiamando l'intervento dei vigili del fuoco, subito impegnati nelle ricerche di un uomo segnalato come disperso. Secondo le prime ricostruzioni, l'esplosione sarebbe stata provocata probabilmente da una fuga di gas all'interno dell'abitazione. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area interessata.