Pescia | esplosione gas crollo e uomo disperso sotto

Una notte di paura a Pescia, nel borgo di Aramo, frazione della Valleriana, dove un’esplosione di gas ha provocato il crollo di una palazzina rurale e la dispersione di un uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

Una violenta esplosione ha squarciato la notte nel borgo di Aramo, frazione della Valleriana a Pescia, causando il parziale crollo di una palazzina rurale. Le squadre dei vigili del fuoco hanno contenuto le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante, mentre si procede alla ricerca di un uomo disperso sotto le macerie. La struttura colpita si trova ai margini del bosco, lontano dal centro abitato principale, e secondo le prime ricostruzioni l’evento sarebbe dovuto a una fuga di gas. Gli specialisti dell’Urban Search and Rescue sono già sul posto per verificare la stabilità della costruzione e continuare le operazioni di soccorso senza esiti confermati al momento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

