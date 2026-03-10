Un’esplosione si è verificata all’alba in un’abitazione nella frazione montana di Aramo, nel comune di Pescia. L’incidente, probabilmente causato da una fuga di gas, ha provocato danni strutturali all’edificio e ha causato la morte di un uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e i rilievi.

PESCIA (PISTOIA) – Un'esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha sventrato parte di una casa situata nella frazione montana di Aramo, nel comune di Pescia. E' successo poco dopo le 5 di oggi, 10 marzo 2026. Sotto le macerie è morto un uomo, Ivo Giuliani, circa 60 anni, che si trovava all'interno dell'immobile al momento dell'esplosione. Sul posto stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri.

© Firenzepost.it - Pescia: esplosione all’alba in un’abitazione, morto un uomo

