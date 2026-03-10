Pescara | Masci trionfa centrosinistra annientato

La serata del 9 marzo 2026 si conclude con una vittoria netta per la coalizione di centrodestra a Pescara, dove Lorenzo Sospiri ha dichiarato il successo di Carlo Masci. La vittoria rappresenta la terza consecutiva per il candidato e il centrosinistra si presenta sconfitto. La tornata elettorale si è svolta senza incidenti significativi e i risultati sono stati annunciati ufficialmente poco dopo la chiusura dei seggi.

La sera del 9 marzo 2026 si chiude con un'atmosfera di trionfo per la coalizione di centrodestra a Pescara, dove Lorenzo Sospiri ha rivendicato una vittoria schiacciante che segna la terza vittoria consecutiva per il candidato Carlo Masci. I dati aggregati delle sezioni scrutinate indicano che il sindaco uscente ha ottenuto un numero di voti superiore rispetto al primo turno elettorale di due anni fa, segnando un risultato descritto come tombale per l'opposizione di centrosinistra. La narrazione politica si concentra sulla forza del partito Forza Italia e sulle accuse personali mosse contro l'amministrazione, che hanno generato indignazione tra i cittadini pescarese.