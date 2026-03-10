Pescara le toghe fanno rivotare? Rivince Masci del centrodestra

Carlo Masci ha ottenuto una vittoria netta alle elezioni comunali di Pescara, tornando a ricoprire il ruolo di sindaco dopo che il Tar aveva disposto il loro ripetersi in 23 sezioni della città. La sua riconferma rappresenta il risultato di un voto che ha coinvolto diverse aree della città, confermando il suo ruolo di figura di riferimento nel panorama politico locale.

Carlo Masci da oggi è tornato a tutti gli effetti sindaco di Pescara, stravincendo le elezioni che il Tar gli aveva fatto ripetere in 23 sezioni della città. Della vicenda ci eravamo occupati lo scorso giugno. Riassumiamola: un anno e mezzo fa il centrodestra vince alle elezioni al primo turno e Carlo Masci (centrodestra) si riconferma sindaco, staccando il secondo arrivato, Carlo Costantini (centrosinistra) di 16 punti percentuali. Passa un anno e il Tar - su ricorso di un ex consigliera del Pd ravvisa irregolarità formali in 23 sezioni elettorali (su 170), ordinando la ripetizione delle elezioni solo per quelle sezioni. Masci, che contemporaneamente vede limitati i suoi poteri all'ordina amministrazione, si trova davanti a un bivio: accettare di rifare le elezioni o fare ricorso al Consiglio di Stato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pescara, le toghe fanno rivotare? Rivince Masci del centrodestra