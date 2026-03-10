Perù | fiume travolge Ayna macchinari in azione

A Ayna, nella regione di Ayacucho in Perù, un fiume ha esondato a causa di intense precipitazioni, coinvolgendo anche alcuni macchinari presenti nella zona. Le autorità hanno segnalato l’innalzamento delle acque e l’intervento di mezzi di emergenza per gestire la situazione. Nessun'altra informazione sulle conseguenze o sui danni è stata ancora comunicata.

Forti precipitazioni hanno causato l’esondazione di un fiume ad Ayna, nella regione di Ayacucho in Perù. Le acque hanno travolto strade e abitazioni, lasciando il fango invadere edifici già colpiti da recenti emergenze ambientali. Il dirigente regionale Eduardo Huacoto Diaz ha disposto immediatamente l’utilizzo di macchinari pesanti per deviare il flusso dell’acqua e tentare di proteggere i residenti dalle conseguenze dell’alluvione. L’impatto immediato sul territorio. La violenza delle piogge non si è limitata a semplici allagamenti superficiali ma ha scatenato una vera e propria ondata distruttiva nel cuore della regione di Ayacucho. Il fiume, gonfio oltre ogni limite naturale, ha rotto gli argini naturali e artificiali che fino a quel momento tenevano a bada la corrente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

